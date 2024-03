"Interventi di manutenzione straordinaria: divieti di transito e sosta in via Abba per lavori alle linee ferroviarie" Interventi di manutenzione straordinaria alle linee ferroviarie FS Bologna - Prato e Viareggio-Firenze Rifredi. Divieti di transito e sosta in via Abba per lavori alla Stazione Ferroviaria di Prato Centrale il 23 e 24 marzo.