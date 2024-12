Insieme "i pentiti del panettone"

Giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, torna l’iniziativa "I pentiti del panettone", escursione a scopo benefico a favore della Fondazione Meyer e dell’associazione "L’arcobaleno di Elena".

E’ l’undicesima edizione della tradizionale escursione promossa dalla guida ambientale escursionista Marco Maranghi. Una sana camminata dopo il pranzo delle festività natalizie.

L’iniziativa ha condotto alla formazione di un vero e proprio gruppo di partecipanti, anche se si alternano persone diverse. Il percorso è collinare senza particolari difficoltà e si sviluppa su sentieri poco conosciuti della zona del Monteferrato: dal parco di Galceti, Cava delle Streghe, salita verso il Colle della Casaccia e poi in discesa verso Querciole e Figline prima di rientrare. Non ci sono lunghe salite impegnative, è richiesto comunque un minimo di attitudine al trekking. La lunghezza del percorso è di circa km 10 (dislivello 300 metri). Il ritrovo alle 9 all’ingresso del parco di Galceti, piazzale Monteferrato. Partenza alle 9.15. Rientro alle 12.30-13.

Consigliato abbigliamento invernale in base alla giornata, scarpe da trail o trekking in goretex, bastoncini, coperture, acqua o bevanda calda, snack. Benvenuti anche gli animali. La quota d’iscrizione è a offerta libera, raccolta al termine dell’escursione che sarà effettuata con qualsiasi condizione meteorologica tranne allerta meteo o previsione di pioggia consistente per tutta la mattina.

Nella foto: la guida ambientale Marco Maranghi