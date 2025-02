Inseguimento e spari, paura a Galciana

Prato, 28 febbraio 2025 – Serata di paura quella vissuta giovedì intorno alle 23 nella zona di Galciana quando diversi residenti hanno visto sfrecciare alcune auto della polizia lanciate all’inseguimento di un altro mezzo che, probabilmente, non si era fermato all’alt degli agenti.

Secondo quanto riferito, sarebbero stati esplosi anche dei colpi di pistola: almeno un proiettile ha lasciato il segno sul portellone posteriore del suv Jaguar, che sarebbe risultato provento di furto, protagonista del rocambolesco inseguimento per le strade della frazione in direzione dell’ospedale.

L’auto in fuga sarebbe stata poi bloccata in via Alfani, dove è andata a finire contro il guard rail del ponte. Nessuno sarebbe rimasto ferito. In quattro sono fuggiti a piedi. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale in supporto alla polizia. In tarda serata è partito un tam tam sui social delle tante persone preoccupate che si chiedevano cosa fosse accaduto. Probabilmente si è trattato di un'auto rubata con i quattro malviventi a bordo.