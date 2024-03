Innovazione ecologica. Un "super panno" aiuta l’ambiente. Stop ai prodotti chimici

D’ora in poi anche le pulizie di casa o di luoghi pubblici danno una mano all’ambiente, grazie all’invenzione di un ’super panno’ in grado di pulire con la sola forza dell’acqua e senza l’uso di prodotti chimici. Il kit è formato da panni in microfibra che assicurano di rimuovere la carica batterica dalle superfici sei volte più in profondità del più performante panno presente sul mercato. E questo avviene con l’uso di acqua fredda, senza fare ricorso ai detergenti chimici. Un’innovazione made in Prato, nata dalla sinergia tra l’impresa austriaca Enjo e la Mapel, storica azienda di produzione di tessuti lanieri per la moda che nello stabilimento di Oste ha uno dei più grandi impianti d’Europa per la produzione di tessuti per la pulizia industriale.

L’idea è scaturita da un fatto di cronaca: lo sversamento di sostanze inquinanti nella parte austriaca del lago di Costanza. Per evitare un disastro ambientale furono usati speciali panni assorbenti in microfibra, capaci di trattenere i liquidi e ripulire l’acqua dalla fonti oleose. Un modello che Enjo ha immaginato di riprodurre anche per le pulizie di casa e pubbliche, trovando il partner ideale in Mapel. Da questa sinergia fra l’azienda guidata da Lara e Francesco Padrini, Simone Stelloni e Gino Corsini, e l’impresa austriaca è stato ideato il kit componibile per le pulizie. Una sinergia che si è rafforzata con la nascita di CleanFor6, la società di distribuzione dell’innovativo kit che avrà base a Prato e che cerca consulenti per ampliare il proprio organico. Per la ricerca di personale si può mandare una mail all’indirizzo: [email protected].

"Ancora una volta il distretto si dimostra innovativo e capace di investire nella sostenibilità ambientale – spiega Marco Stelloni, uno dei soci di CleanFor6 –. Il nuovo prodotto mette insieme le competenze di un’azienda austriaca che da trent’anni opera su scala internazionale e di Mapel che con i suoi 100 dipendenti, le sue certificazioni e le sue progettualità è da decenni leader nel settore della produzione di tessuti per la moda e di tessuti industriali.

Da queste competenze nascono prodotti sostenibili con tutte le certificazioni d’uso nella ristorazione, per l’uso sulla pelle e che hanno partnership con associazioni che si occupano della tutela della salute di chi soffre d’asma. In questo caso parliamo di un kit le cui proprietà e specificità vanno raccontate: è per per questo stiamo cercando consulenti a Prato e in tutta la Toscana".

L’ultima innovazione del distretto è stata raccontata anche al sindaco di Prato Matteo Biffoni che ha visitato lo stabilimento di Mapel, incontrando anche i soci austriaci. "Tra le caratteristiche principali del distretto ci sono sostenibilità, attenzione all’ambiente, riuso e l’essere innovativo – dice Biffoni – . Elementi che ho ritrovato nella collaborazione che vede protagonisti Mapel ed Enjo che hanno realizzato un prodotto unico col quale aiutiamo l’ambiente. Un kit che riduce gli imballaggi, l’uso di agenti chimici, i rifiuti e che consente di risparmiare sui prodotti per la pulizia privata e pubblica".