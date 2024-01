Iniziati i lavori per la nuova fognatura di Comeana: modifiche alla circolazione fino al 23 febbraio

Nuova fognatura di Comeana, sono partiti i lavori che dureranno sino al 23 febbraio. Il cantiere è operativo dalle 8,30 alle 18 dei giorni lavorativi e ci sono modifiche per sosta e circolazione. E’ istituito il divieto di sosta su entrambi i lati di via Macia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Poggiorsoli e via delle Corti; divieto di sosta in entrambi i lati di via Le Corti nel tratto tra l’intersezione con via Macia e via La Volta; poi su entrambi i lati di via La Volta: tra via le Fonti e via La Volta, per consentire e facilitare lo scambio dei veicoli che li saranno deviati. Istituito il divieto di transito su via Macia all’intersezione con via Poggiorsoli con obbligo di svolta a destra per via Poggiorsoli e divieto di transito su via Macia all’intersezione con via delle Corti, con obbligo di svolta a destra per via delle Corti. In questo tratto c’è un semaforo per il senso unico alternato.