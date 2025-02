Indimenticabili Beatles. Al Politeama lo show che racconta i Fab Four. Protagonisti di un’epoca

I Beatles, la storia della musica. Sarà uno spettacolo di grandi emozioni quello di domani sera alle 20.30 al Politeama: BeatlesStory, The Fabulous Tribute è un live show multimediale che ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ’62 al ’70, partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania, fino ai grandi capolavori in studio: due ore intense di musica e ricordi, con oltre quaranta indimenticabili canzoni da ascoltare, come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude e tante altre. Un concerto che, attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, riporterà il pubblico indietro negli anni Sessanta, quando la band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni. Ci sono ancora biglietti disponibili su Ticketone, a partire da 28 euro. Il concerto è organizzato da Fonderia Cultart.

Nel corso della serata al Politeama le parti che scandiscono lo spettacolo saranno introdotte da filmati che accompagneranno gli spettatori nel preciso momento storico, politico-sociale e ovviamente musicale in cui nacquero i brani che la tribute band si accingerà ad eseguire. I filmati hanno anche una precisa funzione scenica: intratterrano il pubblico durante i vari cambi di abito e di scenografia, che si succederanno nel corso dello show. Con video d’epoca, costumi fedelmente riprodotti, strumenti vintage e un’incantevole scenografia BeatleStory unisce la storia dei Fab Four, alla storia di un’epoca. Il direttore del famoso Cavern Club di Liverpool ha dichiarato: "Ho visto i BeatleStory esibirsi diverse volte. La loro performance e l’attenzione ai dettagli sono davvero all’altezza delle migliori tribute band dei Beatles".

Ma chi sono I BeatleStory? Il gruppo e il progetto sono nati nel 2014, lo spettacolo è in scena da otto anni in Italia e in tournée con tappe in tutta Europa. I Fab Four sono Patrizio Angeletti, che nella band ha il ruolo di John Lennon, Claudio Iemme che invece è Paul McCartney, Roberto Angelelli nel ruolo di George Harrison, Armando Croce in quello di Ringo Starr. Sono tutti giovani musicisti, legati da una grande passione per i Beatles. Lo show è scritto e diretto da Roberto Angelelli e Patrizio Angelettim, con la supervisione di Tonino Tosto, ha una durata di due ore ed è suddiviso in cinque set: Beatlemania – Shea Stadium – Sgt Pepper – Summer of Love – Abbey Road. Beatlestory non solo è un ritratto fedele della band che ha fatto la storia della musica, ma anche un viaggio nel costume e nella cultura di un’epoca, di cui i Fab Four sono stati i protagonisti.

Infine, c’è a ricordare anche il prossimo appuntamento al Politeama a cura di Fonderia Cultart, con un’altra serata tributo. Venerdì 21 febbraio alle 21 è in programma Parole di Faber, un concerto dal vivo interamente dedicato a Fabrizio De André, con arrangiamenti fedeli alla sua musdica e un cantante solista la cui voce tanto ricorda quella del grande cantautore italiano. Ci sono ancora biglietti disponibili su Ticketone a partire da 27 euro.