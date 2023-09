Indagine sulla sostenibilità del distretto Prato: 30 aziende hanno già risposto

L’indagine sulla sostenibilità del distretto pratese, da affidare nelle mani del Comune per poi portarla all’attenzione dell’Unione Europea, inizia a diffondersi fra le aziende del territorio. Già trenta quelle che in pochi giorni hanno compilato il questionario con 26 domande in chiave ambientale volte a comprendere la diffusione delle buone pratiche nel distretto e le progettualità future per abbattere le emissioni. Il tutto con un unico obiettivo: aiutare il Comune a raggiungere l’impatto climatico zero entro il 2030 come previsto dal protocollo europeo sulle ‘Città Intelligenti’. "L’impegno di tutti oggi è orientato sulla sostenibilità, ma trovare soluzioni concrete ed efficaci non è semplice – spiega il direttore generale di Anter, Lohengrin Becagli –. Da qui l’idea di affiancare il Comune per comprendere intanto lo stato dell’arte delle imprese del distretto, e poi per cercare di fornire spunti e riflessioni da portare sui tavoli dell’Ue. E il nostro distretto ancora una volta può dimostrare la propria capacità di anticipare i tempi fornendo idee, progetti e soluzioni per centrare l’obiettivo dell’impatto climatico zero entro il 2030". Fra le aziende che hanno già aderito al questionario troviamo Nwg, Tt Tecnosistemi e quelle che aderiscono al Corertex, il consorzio per il riuso e il riciclo tessile. Il questionario, svolto con Reteclima, prevede domande che vertono sui numeri dell’impresa, certificazioni, modelli sostenibili adottati, attenzione verso i dipendenti e consumi responsabili. "Il Comune di Prato, così come il distretto, quando si parla di sostenibilità è sempre in prima fila per collaborare a iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente" commenta il sindaco di Prato Matteo Biffoni. "Quando si tratta di fare squadra noi ci siamo sempre – aggiunge il presidente di Corertex, Raffaello De Salvo –. Stiamo valutando insieme ad Anter di firmare un protocollo di intesa su sostenibilità energetica ed economia circolare".