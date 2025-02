Alluvione novembre 2023, disastro e omicidio colposo: 15 indagati

Prato, 4 febbraio 2025 – Le ipotesi di reato sono gravi: omicidio e disastro colposo. È quanto emerge dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Prato in merito all’alluvione del 2 e 3 novembre 2023 che colpì il territorio pratese e di Montemurlo. Nel disastro morirono Alfio Ciolini, 85 anni, a Montemurlo, e Antonio Tumolo, 82 anni, a Prato. In totale furono nove le vittime in Toscana. Le persone che risultano indagate per quanto accaduto nel territorio pratese sono quindici. Tra questi amministratori, esponenti politici e dirigenti tra cui l’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni e l’attuale sindaco di Montemurlo Simone Calamai.

La distruzione a Gamberame nel comune di Vaiano nel novembre 2023

Disastro e omicidio colposo

La procura di Prato, a seguito della chiusura delle indagini, ha comunicato che gli accertamenti effettuati anche con l’aiuto di consulenti tecnici ha portato a ipotizzare la sussistenza di una responsabilità, a titolo di colpa, per i reati di omicidio e disastro.

Gli indagati

Tra gli indagati ci sono l’ex sindaco di Prato Matteo Biffoni e l’attuale sindaco di Montemurlo Simone Calamai, insieme al vicesindaco di Prato Simone Faggi e all’assessora di Montemurlo Valentina Vespi. Oltre a loro alcuni tecnici comunali, responsabili della Protezione civile, del Genio civile, della Società Autostrade. Inoltre, sarebbe emersa una condotta di falso ideologico in atto pubblico, relativo a un lavoro di somma urgenza disposto all’indomani dell’alluvione a Bagnolo di Sotto, nel comune di Montemurlo, nei confronti di appartenenti al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

La responsabilità degli indagati sarà valutata nelle successive fasi del procedimento.