"Incrocio maledetto, occorre uno spartitraffico"

Ancora un incidente e la preoccupazione nel quartiere che sale. Sembra maledetto l’incrocio fra via Pomeria, via del Romito e via Bovio, dove sistematicamente la municipale è costretta a intervenire per i rilievi di un sinistro stradale. L’ultimo episodio la scorsa settimana, con una macchina proveniente da via Bovio che è stata centrata in pieno da una vettura che aveva appena svoltato da via Pomeria. "L’incrocio è progettato male – commenta un gruppo di residenti e commercianti che più volte ha segnalato la pericolosità del tratto di strada alla municipale -. Le auto che provengono da via Bovio hanno l’obbligo di svoltare a sinistra, ma in realtà in pochi lo sanno, anche perché la carreggiata invita a proseguire dritto in piazza Castellano per poi reimmettersi in via Pomeria. Sarebbe quindi necessaria una mini isola spartitraffico per impedire fisicamente alle auto di proseguire dritto". Le problematiche, secondo il gruppo di residenti e commercianti, non finiscono qui. Perché da un lato c’è il tema dell’alta velocità provenendo da via Pomeria e dall’altro quello della scarsa visibilità all’incrocio per chi si immette da via Bovio. "Le auto che svoltano da via Pomeria sfrecciano a tutta velocità – ricordano residenti e commercianti -, sarebbe quindi necessario un dosso o un rallentatore di velocità. Inoltre andrebbero eliminati i parcheggi prima dell’incrocio, perché limitano fortemente la visibilità di chi proviene da via Bovio, costringendo gli automobilisti a fermarsi ben oltre la linea dello stop". Sul banco degli imputati anche le strisce pedonali. "Sono subito dopo la curva – ricordano -. E sono pericolosissime per chi svolta da via Bovio, perché i pedoni ti spuntano davanti con pochissimo preavviso".

Il gruppo di commercianti e residenti chiede interventi strutturali all’incrocio e non solo multe. "Dopo l’incidente abbiamo visto la municipale multare chi non rispettava l’obbligo di svolta a sinistra da via Bovio – concludono –. Ma a quell’incrocio servono interventi di messa in sicurezza, non sanzioni". Intanto proprio ieri del personale incaricato dal Comune è intervenuto in zona per ricollocare i cartelli di divieto d’accesso, nella speranza di renderli più visibili agli automobilisti. In corso anche la riasfaltatura del marciapiede sul lato di via Bovio. Parcheggi e strisce pedonali però non sono stati modificati. "Lasciando così l’assetto della strada – concludono residenti e commercianti – il rischio di incidenti resterà all’ordine del giorno".

Sdb