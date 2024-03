Incontro tra studenti e detenuti

Un centinaio di studenti del Copernico hanno incontrato studenti universitari detenuti, in parte in presenza nella sala biblioteca della Dogaia ed in parte in collegamento video dal liceo. L’incontro è stato possibile grazie alla direzione del carcere, al responsabile della formazione carceraria e alla Polizia municipale nell’ambito del progetto ’Educare alla Legalità’. Otto studenti universitari attualmente carcerati hanno raccontato del loro percorso di studi iniziato durante il periodo di detenzione e vissuto come possibilità di riscatto. "Il fatto di entrare fisicamente in carcere e relazionarsi con studenti ristretti dal regime carcerario è un’esperienza importante per entrambe le parti - commenta l’assessore alla mobilità Flora Leoni -. Sicuramente un incontro da ripetere e strutturare nell’ambito del progetto di educare alla legalità ed alla cittadinanza attiva".