Prato, Cives organizza un incontro sulla libertà di religione con Sandra Sarti

Prato, 11 gennaio 2024 - "La libertà di religione oggi e la situazione dei cristiani nel mondo". E' questo il titolo dell'incontro organizzato per venerdì 19 gennaio, con inizio alle 21:15, presso l'Art Hotel dal circolo Cives, che da 18 anni svolge attività di volontariato e assistenza in città. L'associazione, presieduta da Piero Luca Bardazzi, porterà per l'occasione come ospite Sandra Sarti, già Prefetto della Repubblica e presidente di "Aiuto alla Chiesa che soffre". Durante l'iniziativa si parlerà, come si evince dal titolo, della situazione dei cristiani nel mondo, specialmente in relazione allo sterminio di oltre 170 di questi in Nigeria. Cives è solita organizzare eventi aperti al pubblico con relatori esperti per l'approfondimento di tematiche importanti. Nelle settimane scorse erano stati trattati argomenti quali il transumanesimo con Silvia Guerini ed emergenza educazione e adulti con Luisa Santolini.