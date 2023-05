Incontri e una mostra per i 150 anni dalla morte di Manzoni

Lunedì ricorre il 150° anniversario dalla scomparsa di Alessandro Manzoni avvenuta nel 1873. Il Gruppo Bibliofili Pratesi Aldo Petri e la Biblioteca Roncioniana ricordano questa data esponendo nei locali della biblioteca alcune prime edizioni de I Promessi Sposi raccolte da collezionisti del Gruppo Bibliofili ed organizzando due giornate di incontri. Il primo appuntamento sarà proprio lunedì dalle 17.30: Paola Guarducci (docente di lettere) terrà una lezione su "Alessandro Manzoni: le diverse scelte di contenuto tra il Fermo e Lucia e I Promessi Sposi edizione del 1840"; alle 18.10 Manuele Nipoti, bibliofilo e collezionista delle edizioni manzoniane, parlerà di "Sviluppo visivo della prosa manzoniana attraverso le prime edizioni in esposizione". Il secondo appuntamento sarà giovedì 25 maggio: alle 17.30 Cristina Torchia, ricercatrice della Crusca, interverrà su "Alessandro Manzoni e la lingua italiana"; alle 18.10 l’attore in vernacolo Luca Toccafondi leggera "in pratese" alcune pagine de I Promessi Sposi. Ingresso libero. L’iniziativa potrà essere seguita anche su https:meet.jit.siPresentazioneBibliotecaRoncioniana. L’esposizione dei libri è visibile negli orari di apertura della Roncioniana fino al 2 giugno.