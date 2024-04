Incontri e autori. Musica e storie tre libri in vetrina

Tre libri in vetrina. Oggi alle 18.30 in Lazzerini per il ciclo Incontri con l’autore lo scrittore fiorentino Bruno Casini presenterà la terza edizione rivista e ampliata di Tondelli e la musica. Colonne sonore per gli anni ‘80 , Interno 4 Edizioni, da lui curata. Un libro a più voci che indaga il rapporto tra Pier Vittorio Tondelli e la musica, tra la parola scritta e il ritmo musicale che la sostiene, un tema tanto caro allo scrittore cult emiliano. Tanti i contributi nel libro: dai testi inediti scritti da Pier Vittorio per gli Skiantos, ai ricordi di Luciano Ligabue che abitava nello stesso palazzo a Correggio, dalle amicizie di Giovanni Lindo Ferretti alle passeggiate fiorentine con Sandro Lombardi, e poi ancora Massimo Zamboni e Federico Fiumani, Alberto Piccinini, Luca Scarlini, Gabriele Romagnoli, Ernesto De Pascale, il geniale fotografo Derno Ricci, gli scrittori Mario Fortunato e Filippo Betto, il regista Mario Martone, la cantante Nicoletta Malagotti e Fulvio Panzeri che ha seguito il viaggio di Tondelli per decenni. Dialoga con l’autore David Fiesoli. Bruno Casini si è sempre occupato di musica e scrittura. È stato il primo menager dei Litfiba negli anni ’80, ha diretto la mostra Independent Music Meeting per 15 anni, è stato tra i fondatori della rivista Westuff Magazine. Ha programmato spazi della notte come Casablanca, Manila News, Banana Moon, Tenax.

Domani alle 17 in Comune ci sarà la presentazione di Diciassette Racconti - Di stracci, filandre e telai, vicende pratesi come vere, scritto da Luciano Paoli ed edito da Aska. L’opera raccoglie racconti di fantasia ma verosimili, dove spesso protagoniste sono figure del mondo tessile, intorno alle quali ruota un’umanità fatta di persone semplici. Sullo sfondo i tumultuosi ambienti di lavoro: l’afrore e il rumore dei telai, i magazzini di stracci di ogni colore, i pianali colmi di pezze dei finissaggi, le fumose tintorie, le filature, le strade percorse da mezzi stracolmi di merci, i brulicanti corridoi delle fiere tessili. Infine, domani alle 17.30 al Circolo 29 Martiri di Figline Ettore Neri presenta il suo ultimo romanzo L’inchiesta di San Lorenzo edito da Sem Libri (2023). Neri si cimenta per la prima volta con una commedia dagli intrecci gialli ambientata in Versilia, in particolare a Seravezza, comune di cui è stato sindaco dal 2006 al 2016.