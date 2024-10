Incontri con gli autori e domeniche ‘piccine’ alla biblioteca Lazzerini

Un Autunno da sfogliare, un’altra settimana ricca di iniziative alla Biblioteca Lazzerini. Domani alle 21 prosegue il ciclo di "Incontri con autrici e autori", organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori di Prato. Ospite sarà la scrittrice Nicoletta Verna, autrice del romanzo "I giorni di Vetro" pubblicato da Einaudi. Dialoga con l’autrice Franco Legni. Sabato alle 17 nella Sala conferenze si terrà il primo incontro di "Parole senza confini", assaggi di lingue e letterature straniere in collaborazione con La Bottega delle lingue. Due incontri sul tema "Donne e patriarcato" con letture ad alta voce di brevi estratti di testi in lingua originale e in italiano. In questo primo incontro Jessica Paola Fuentes Valenzuela leggerà estratti de "La casa de Bernarda Alba", considerato il capolavoro di Federico Garcìa Lorca. Domenica invece dalle 10 alle 12 torna l’appuntamento con le "Domeniche piccine", per famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni: il tema sarà "Numeri, forme e colori". E alle 16 torna per i bimbi dai 4 anni in su laboratorio artistico e di racconti dedicati a La magia nell’attesa. Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online disponibile a questo link: bit.ly/form-tempolento-halloween