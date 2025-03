Incombe il maltempo . Capodanno Annunciazione niente weekend di festa. Salta anche l’Antica Fiera

Lo spettro del maltempo si abbatte di nuovo sulla città e cancella manifestazione e iniziative a Prato come in Vallata. Il primo appuntamento a saltare è il Capodanno dell’Annunciazione che è stato rinviato al prossimo weekend del 29 e 30 marzo con orari da riprogrammare: la manifestazione era infatti prevista per oggi, domani e domenica con la partecipazione di oltre 70 gruppi storici e 1700 figuranti provenienti da tutta la Toscana. Proprio per domani, sabato 22, giorno clou dell’evento con la sfilata dei gruppi in piazza Duomo e l’Ostensione straordinaria della Sacra Cintola della Madonna, il Consorzio regionale Lamma indica un peggioramento delle condizioni meteo. Di fronte alla concreta eventualità di piogge persistenti, il Comune di Prato ha preferito in via precauzionale rinviare l’appuntamento. Il nuovo programma degli appuntamenti che saranno confermati e gli orari saranno comunicati successivamente. Resta confermato soltanto un appuntamento lo spettacolo teatrale La Passione di Charles Péguy di Massimo Luconi nella Chiesa di San Fabiano in programma domani alle 21. Tutte le altre iniziative previste saranno spostate al prossimo fine settimana. Il Capodanno dell’Annunciazione è stato istituito nel 2015 dal Consiglio regionale per commemorare il tradizionale Capodanno toscano, che fino al 1749 cadeva il 25 marzo in concomitanza con la festa dell’Annunciazione, in corrispondenza del nono mese antecedente la nascita di Gesù.

Anche l’amministrazione di Vernio, con grande rammarico, ha deciso di rinviare la Festa di San Giuseppe, prevista per domenica 23 marzo. "Purtroppo, le previsioni meteo per sabato e domenica non sono buone e la cosa che dobbiamo mettere al primo posto è la sicurezza delle persone. Per questo è necessario rinviare la fiera – annuncia la sindaca di Vernio Maria Lucarini – Il territorio di Vernio è provato dalle incessanti piogge e quindi fragile, vogliamo evitare qualsiasi rischio. Oltretutto la pioggia scoraggerebbe in ogni caso una larga partecipazione e questa è una festa di comunità da vivere all’aperto". Vengono rinviati quindi il mercato e gli eventi di domenica 23, ma anche quelli di venerdì 21 e sabato 22, compreso il contest degli Zuccherini. "Quanto prima decideremo una nuova data e ripartiremo con l’organizzazione – aggiunge la sindaca – Quella del San Giuseppe è una macchina complessa, ma tutti gli eventi saranno recuperati". La manifestazione, promossa dal Comune di Vernio con la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, ha il sostegno della Regione Toscana e viene organizzata con la collaborazione di Appennino Slow.

Nel fine settimana tornano le perturbazioni atlantiche con piogge anche intense. La giornata peggiore secondo il Consorzio Lamma è per domani con un meteo ancora instabile con piogge frequenti, che dureranno anche nei giorni successivi almeno fino a mercoledì non è previsto sole. Anche la prossima settimana quindi le condizioni meteo rimarranno a tratti instabili, con piogge alternate a momenti più soleggiati e con temperature in diminuzione da martedì.