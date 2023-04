Incidente a Vaiano, auto finisce in bilico a bordo strada

Prato, 1 aprile 2023 – Tanta paura nel comune di Vaiano per un incidente avvenuto stamani lungo la ex sr 325 tra la Briglia e la Cartaia. Due auto che procedevano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente e una delle due auto coinvolte nello scontro, un pick up, è finita in bilico a bordo strada rischiando di cadere nella scarpata.

I due conducenti delle auto, di 47 e 21 anni, sono stati portati all’ospedale Santo Stefano rispettivamente in codice verde e giallo.

Sul posto sono interventi un’ambulanza della pubblica assistenza di Vaiano e l’automedica da Prato. Presenti anche i vigili del fuoco per aiutare i sanitari del 118 nelle difficili operazioni di soccorso. Per evitare che l’auto finisse nella scarpata infatti è stato utilizzato un cavo e per recuperare il veicolo è stata fatta intervenire una autogru del comando provinciale dei vigili del fuoco di Prato.