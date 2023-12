Muore nell’incidente in autostrada a Prato: auto contro tir

Prato, 27 dicembre 2023 – Una nuova tragedia della strada in questi giorni di Natale già funestati da lutti per incidenti mortali. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 27 dicembre un’auto è finita contro un tir in sosta in una piazzola. Accade poco dopo il casello di Prato Est, in direzione Pistoia. Lo scontro è stato violento. Sono stati altri automobilisti a dare l’allarme.

A intervenire, il 118 e i vigili del fuoco del comando di Prato, oltre alla polizia. L’automobilista, che era solo sul mezzo, è morto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.

Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Lo scontro è avvenuto sotto al cavalcavia di via Berlinguer. L’auto è rimasta incastrata sotto il rimorchio. Il traffico in autostrada è ridotto ad una sola corsia per permettere le operazioni di soccorso.

La polizia stradale adesso ricostruisce la dinamica. Si cerca di capire cosa sia accaduto e come mai l’automobilista non abbia visto il tir in sosta. In quel momento nella zona sembra che la visibilità fosse buona. Al momento non si hanno notizie riguardo all’identità della vittima.