Montemurlo, incidente nella zona industriale: motociclista in gravi condizioni

Incidente in via dell'Agricoltura

Prato, 21 febbraio 2023 – Grave incidente nella zona industriale di Bagnolo, a Montemurlo. È successo nella mattina di ieri, lunedì 20 febbraio, in via dell’Agricoltura. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 56 anni residente a Prato, che ora si trova ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni all’ospedale Santo Stefano.

I due veicoli stavano procedendo nella stessa direzione da via Labriola verso Oste quando in prossimità del civico 57 vicino alla curva, si sono scontrati. La polizia municipale di Montemurlo è ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma pare che l’urto sia avvenuto al momento della svolta dell’auto a sinistra in una strada interna a via dell’Agricoltura.

Il conducente dell’auto, un uomo di 55 anni di Montale, è rimasto illeso. A seguito dell’emissione del bollettino medico di prognosi riservata, la polizia municipale ha provveduto a sottoporre entrambi i veicoli a sequestro probatorio.