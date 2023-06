Vanno a sostenere la maturità ma si ribaltano con l'auto

Prato, 21 giugno 2023 - Non poteva cominciare peggio la giornata inaugurale dell'esame di Maturità per tre ragazzi di Montemurlo. Mentre si stavano dirigendo alla scuola di appartenenza per sostenere la prima prova di italiano, i giovani si sono ribaltati alle 7:30 con la loro Fiat Panda, che ha urtato una Opel Mokka in via Montalese, intersezione con via Circonvallazione sinistra.

Sul posto sono intervenuti, oltre alla polizia municipale per accertare la dinamica dell'incidente, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei luoghi (perdita di liquidi e carburante da parte della Panda) e per liberare gli studenti. Studenti che fortunatamente non hanno avuto particolari conseguenze, riuscendo ad arrivare in tempo a scuola per iniziare l'esame.

"Per fortuna i tre giovani hanno preso solo un bello spavento ma non hanno riportato conseguenze fisiche - ha detto il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai - Auguro a tutti loro, e a tutti i maturandi montemurlesi, di portare a termine le prove di esame in serenità. Sicuramente è stata una mattina che i tre giovani non dimenticheranno".