Incidente, grave ciclista investito da un camion

Fratture multiple e trauma cranico per un ciclista che ieri mattina, intorno alle 11, è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla rotonda di viale Unione Europea. L’uomo, classe 1945, un ex ciclista professionista, Pietro Di Caterina, era in sella alla sua bicicletta quando si è trovato a transitare lungo la declassata all’altezza della rotonda con viale Unione Europea. E’ lì che è avvenuto l’impatto con un mezzo pesante, alla cui guida si trovava un camionista italiano classe 1976. L’impatto tra il ciclista ed il camion è stato violento.

Immediati i soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118 allertata dalla centrale operativa. I sanitari si sono resi immediatamente conto della gravità delle condizioni in cui versava il 78enne, per cui è stato indispensabile attivare l’intervento dell’elisoccorso. Pegaso, con a bordo il medico e l’infermiere, è atterrato sulla grande rotonda, mentre una pattuglia della polizia municipale di Prato ha provveduto a regolare il traffico e ad applicare delle chiusure necessarie per il tempo del soccorso.

L’uomo ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi. Sebbene gli sia stato riscontrato subito un trauma cranico, il ciclista è rimasto sempre cosciente. Il caschetto che indossava al momento dell’incidente, sicuramente, ha aiutato ad attutire l’impatto nell’incidente.

Agli agenti della polizia municipale il compito di svolgere i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro: a quanto pare il ciclista ed il camion stavano entrando nella rotatoria in direzione Quarrata e procedevano l’uno al fianco dell’altro. Ad un certo punto, il camion sembra che abbia urtato il ciclista facendolo cadere sul ciglio della strada. Adesso il 78enne è ricoverato a Careggi in prognosi riservata. L’autista del camion è risultato negativo ad assunzione di droghe e di alcol. Di Caterina, nato a Corato in Puglia, è stato professionista dal 1969 al 1974, nel 1970 ha ottenuto la vittoria nel Giro dell’Umbria e ha disputato anche il Giro d’Italia. Nel 1971 è arrivato terzo al Gran premio Industria e Commercio di Prato e quarto di nuovo alla Coppa Sabatini.