Incendio a Porta Leone nella casa abbandonata

Prato, 23 ottobre 2023 – I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina per un incendio che si è sviluppato all'interno di un edificio abbandonato in via della Misericordia. Sul posto due squadre supportate anche da un'autoscala, un'autobotte e il tecnico di guardia. Ad andare a fuoco una discreta quantità di materiale accatastato in una stanza. Le fiamme sono state messe subito sotto controllo tuttavia le operazioni si sono prolungate a causa del fumo che aveva invaso tutti i locali. Si è resa necessaria, si spiega, un'attenta ispezione per verificare la presenza di persone all'interno: l'edificio è stato spesso occupato da persone senza fissa dimora. Quanto alle cause del rogo, sono in corso di accertamento da parte del personale dell'ufficio di pg del comando e della polizia scientifica della Questura di Prato. Sul posto, oltre alla Polizia, anche Carabinieri, Municipale e personale del 118.