Incendio di un camion a Prato vicino al campo sinti: paura nella notte

Paura nella notte fra lunedì e martedì quando un camion per il trasporto del ferro è andato a fuoco vicino al campo sinti di San Giorgio a Colonica, in via Traversa per le Calvane. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 di notte per cause che sono ancora in via di accertamento. Il fuoco ha avvolto completamente il mezzo che era parcheggiato lungo il ciglio della strada e vicino a un terreno incolto. Non è ben chiaro che cosa sia successo. Fatto sta che l’incendio stava per attaccare il campo rischiando di propagarsi velocemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato l’area. Una residente della zona sostiene di aver visto qualcuno arrivare su una macchina scura che, dopo essersi fermato, avrebbe tirato qualcosa di non ben definito contro il furgone che poi è andato a fuoco. La parte anteriore del mezzo è stata distrutta. Vicino al camion, che viene usato per la raccolta del ferro, è stata trovata una bottiglia rotta. Sull’episodio ci sono verifiche in corso anche perché sui social network, alcuni abitanti del campo sinti hanno scritto che si sarebbe trattato di una molotov. In sostanza, secondo la loro versione, qualcuno avrebbe tirato una bottiglia incendiaria contro il mezzo sapendo che appartiene agli abitanti del campo. Una circostanza che non è stata confermata né dalle forze di polizia né dalle istituzioni ma su cui si stanno facendo accertamenti.