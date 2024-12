Prato, incendio nella casa di accoglienza per uomini soli. Struttura evacuata

Prato, 9 dicembre 2024 – Intorno alle 4.30 della scorsa notte a Prato, in via Fiorentina, si è sviluppato un incendio all'interno di “Casa Anna”, la struttura di accoglienza per uomini soli ed emarginati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. L'edificio è stato evacuato e cinque ospiti della struttura - italiani, tra cui due anziani - sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Santo Stefano per accertamenti. Per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono giunti il vicesindaco di Prato Simone Faggi e l'assessore al sociale Sandro Malucchi. Sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti sulle cause che hanno dato origine all'incendio. Se la struttura dovesse essere dichiarata inagibile, l'amministrazione comunale dovrà trovare un'altra collocazione ai circa venti ospiti della struttura. Casa Anna era stata inaugurata nell'ottobre del 2021 per rafforzare il sistema di accoglienza di persone con disagio ed emarginate. (ANSA).