Corto circuito della coperta elettrica. Incendio nel condominio. Salvate due donne

I vigili del fuoco sono intervenuti alle quattro di domenica mattina in via Remis, nella zona dell’Anconella, per un incendio in un appartamento al secondo piano di un condominio composto da cinque piani fuori terra. Sul posto inviate inizialmente tre squadre, da Pontassieve e da Firenze Ovest e due autoscale, successivamente fatte rientrare non appena la prima squadra è entrata nell’appartamento invaso dai fumi della combustione ed effettuato lo spegnimento di un materasso. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbe state provocate dal cortocircuito di una coperta elettrica. Due donne sono state affidate al personale sanitario e trasportate al pronto soccorso per accertamenti a causa dell’esposizione ai fumi della combustione. Al termine delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza l’appartamento è stato etichettato come non fruibile per danni all’impianto elettrico e condizioni sanitarie precarie causa fuliggine.