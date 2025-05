Incendio a Prato, famiglie evacuate. Anziani e persone disabili in salvo

Prato, 21 maggio 2025 – Paura in via Ada Negri a Prato dove nel primo pomeriggio di oggi, 21 maggio, è scoppiato un incendio. Secondo quanto appreso le fiamme sono divampate al primo piano di un condominio generando molto fumo.

Alcuni dei condomini, visto il propagarsi del rogo sono velocemente saliti sulla terrazza dello stabile mentre altri sono scesi in strada. Tra le persone evacuate ci sarebbero anche due persone con disabilità e anziani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, nessuno è stato portato in ospedale. Ma gli operatori intervenuti hanno prestato soccorso ad alcuni residenti del palazzo che necessitavano cure, e hanno avuto bisogno dell'ossigeno.

Sulle cause dell’incendio ancora deve essere fatta piena luce. Secondo le prime ipotesi ci sarebbe anche un cortocircuito, partito da una plafoniera, a innescare l’incendio.