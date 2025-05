Auto come ariete contro il Conad: "Danni per migliaia di euro"

A bordo di una Panda rubata, quattro malviventi hanno sfondato in retromarcia la porta in vetro del Conad City di via Spontini, in zona San Paolo, per poi abbandonare l’auto davanti al supermercato e scappare con un’altra vettura. E’ successo nella notte fra martedì e mercoledì, per la precisione alle 4, quando un passante – accortosi di quanto stava accadendo – ha immediatamente chiamato i Carabinieri. L’arrivo delle forze dell’ordine e del metronotte ha costretto i delinquenti – tutti con il volto coperto – alla fuga, senza che questi avessero la possibilità di restare all’interno del supermercato il tempo sufficiente per rubare chissà che cosa. I colpevoli infatti hanno lasciato intatte le casse, mentre potrebbero essere stati portati via alcuni prodotti. Ma a preoccupare la responsabile Francesca Daghiri sono soprattutto gli ingenti danni provocati al supermercato. "Danni che ammontano a diverse migliaia di euro – racconta – Non appena è avvenuto il tutto, ci è suonato l’allarme e mio padre si è precipitato sul posto, trovando già le forze dell’ordine, alle quali abbiamo sporto denuncia. In prossimità della porta distrutta, che è stata colpita varie volte in retromarcia dai colpevoli (come mostrano le telecamere interne del Conad City, nda), c’era un bancone dell’accoglienza, che è stato spazzato via. E poi abbiamo dovuto buttare molta merce".

Un duro colpo, anche se il supermercato è rimasto aperto per tutta la giornata di ieri, nonostante il disagio dovuti ai lavori per le riparazioni e per il fatto di avere a disposizione - per entrata e uscita dei clienti - esclusivamente una porta. "Purtroppo, sembra che ci abbiano preso di mira – continua Daghiri – Da quando siamo aperti a San Paolo, ossia dal 2021, quattro volte abbiamo subito dei furti, di cui tre nell’ultimo anno".

Francesco Bocchini