Quarrata (Pistoia), 21 maggio 2025 – Un incendio si è sviluppato in mattinata in via dell'Ombrone nel comune di Quarrata. Le fiamme hanno coinvolto due annessi metallici di una abitazione.

I vigili del fuoco in azione

Le tempestive operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco hanno impedito all'incendio di espandersi verso altre costruzioni. Fortunatamente non risultano coinvolte persone. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto presente anche la Polizia municipale di Quarrata.