Prato, 27 novembre 2020 - Momenti di grande paura questa notte a Prato per un incendio divampato in un appartamento di via dei Gerani, a San Giusto. Le fiamme, poco dopo le una, sono partite da una camera e il fumo ha poi invaso tutte le stanze rendendo l'aria irrespirabile. Nell'abitazione si trovavano una donna anziana e il suo nipote aiutati dai vicini a mettersi in salvo. In via dei Gerani sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco hanno spento l'incendio prima che potesse propagarsi al resto della casa. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118 che hanno soccorso i due feriti.

© Riproduzione riservata