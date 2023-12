Inaugurata la pista sul ghiaccio. Un’attrazione per grandi e piccoli

La pista sul ghiaccio è aperta ed ha già incuriosito tanti bambini e ragazzi. A Poggio a Caiano, con qualche giorno di ritardo a causa di un inconveniente tecnico, è stata inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in via Risorgimento. E’ l’attrazione di punta delle festività natalizie ma è anche la prima volta che a Poggio viene allestita una pista sul ghiaccio. Collabora al progetto la Pro Loco e la pista resterà aperta fino al 7 gennaio. "E’ un’attrazione per tutti – spiega il sindaco Riccardo Palandri – in quanto possono pattinare i bambini e, ovviamente, anche gli adulti. Penso poi agli studenti che durante le festività saranno liberi dagli impegni scolastici e potranno divertirsi insieme pattinando sul ghiaccio".

Oltre al divertimento la pista è l’occasione per avvicinarsi al pattinaggio sul ghiaccio. Con una capienza massima di settanta persone, la pista è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 fino alle 22, il sabato e la domenica dalle 10 a mezzanotte. Dal 24 dicembre al 7 gennaio resterà aperta tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. E per il 31 dicembre apertura straordinaria dalle 10 del mattino fino alle tre di notte per passare l’ultimo dell’anno magari in modo decisamente alternativo. Il costo del noleggio pattini è 10 euro l’ora. Poi, sempre in via Risorgimento, da ieri e per tutto il week end c’è il villaggio di "Babbo Natale on Truck", aperto dalle 8 alle 21 dove i bambini potranno incontrare Santa Claus in persona.