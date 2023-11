In Vallata un’emergenza senza fine. Macchina trascinata fino a Prato L'emergenza in Valbisenzio dura da oltre 72 ore: centinaia le chiamate di cittadini e imprenditori al Centro operativo comunale della Protezione civile. Senza elettricità e acqua, frane e detriti, si lavora per riportare la situazione alla normalità. Vertice on line con il responsabile nazionale della Protezione civile, il presidente della Regione e i sindaci.