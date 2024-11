In Vallata sui sentieri del ‘foliage’

 un viaggio per tutti i sensi quello che può intraprendere il visitatore nell’autunno valbisentino. Se da una parte infatti mancano i rossi accesi dell’Appennino toscano più orientale - dove il "fall foliage" è ad esempio motivo di attrazione nelle Foreste Casentinesi – in Val di Bisenzio si può godere di tutte le gradazioni del verde, del giallo e del marrone ma anche di profumi e gusti legati alla stagione. Accompagnati dal suono dei torrenti e per di più a pochi passi dalle città della piana. Colori che cambiano a seconda delle fasce climatiche e che sfumano l’uno nell’altro, dal verde chiaro grigiastro degli uliveti che costeggiano il fianco della Calvana, da Vaiano a Cantagallo.

