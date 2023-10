In tutta sicurezza contro gli hacker

L’obiettivo è quello di guidare i clienti a governare e proteggere il loro patrimonio informativo. È quanto sta alla base di Pentaqo, la start up nata nel 2020 da un’intuizione di Gaia Gozzi, laureata in giurisprudenza e Andrea Foschi, informatico. "Ci occuopiamo del governo della sicurezza intesa come la parte di normative che hanno impatto sulle nuove tecnologie", spiega Gozzi. La start up ha l’obiettivo di fornire un modello organizzativo di sicurezza, destinato alle aziende, alle pubbliche amministrazioni, fino ad arrivare imprese grandi dimensioni. In parole semplici la mission di Pentaqo è gestire i dati aziendali: "Faccio un esempio - spiega Gozzi -. Accade un incidente di sicurezza nel sistema aziendale ma spesso non si sa come gestirlo, e talvolta nemmeno che è in corso. In poche parole se un imprenditore scopre che gli è stato hackerato il sistema che fa? La nostra azienda agisce prima e fa in modo che ci sia un modello organizzativo da applicare per la protezione dei dati". Per informazioni www.pentaqo.it e sui principali social.