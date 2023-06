In spiaggia sul Bisenzio Da oggi riapre Lato B Tra musica, balli, giochi sole, cene e brindisi

Apre questa sera alle 18 la spiaggia Lato B, lungo le sponde del Bisenzio in viale Galilei all’altezza della rotonda con via Ada Negri: tutti i giorni sarà a disposizione dei pratesi fino alle due della notte, con tante iniziative e naturalmente la possibilità di mangiare e o bere un aperitivo. Come annunciato nei giorni scorsi, anche Lato B è alla difficile ricerca di personale: nonostante l’assunzione di una dozzina di ragazzi, c’è ancora bisogno di trequattro fra barman e operatori di sala. Fra le novità di quest’anno la formula di intrattenimento con appuntamenti ripetuti a cadenza regolare: si inizia stasera con Chiamami Francy il primo appuntamento della rassegna di party "The Queer side of" in collaborazione con Arcigay Prato. Il venerdì (da domani) il Lato B diventa una pista da ballo con l’animazione di Fools Latino, danze dal ritmo latino americano con ballerini e dj. Il lunedì (dal 5 giugno) è il giorno dedicato all’intrattenimento dal vivo con musica pop italiana e non solo, con l’animazione di Cristiana Romoli. Il martedì (dal 12 giugno) è la serata per i più piccoli: dalle 19 una proposta che unisce i laboratori per i bambini e la cena per tutta la famiglia in collaborazione con La Fabbrica dei Pinoli, eventi per bambini e famiglie, e Città del sole, il negozio del gioco creativo. Un programma che vedrà protagonisti i bambini di età compresa indicativamente tra i 3 ed i 9 anni: attività che spaziano dall’animazione alla magia, dalle letture animate alla cucina, dai minerali all’inglese, dal giardinaggio ai cani, insomma un programma che vuol far esplorare ai bimbi mondi diversi, divertendosi.

Questo programma è stato organizzato in collaborazione di tante belle realtà del nostro territorio, da Prato Cultura, al Museo di Scienze Planetarie, da Helen Doron English School alla Pasticceria Betti, dalla Misericordia di Prato all’allevamento border collie Paradise Jab Kennel, per citarne alcuni. Infine il mercoledì (dal 7 giugno) torna l’appuntamento con Fresco Paradise, il dj set a cura di Stefano Nannicini e Luca Di Venere. L’ingresso al locale è sempre libero.