In scena Cuori di donna. Alla Baracca che resiste

Cuori di donna è il titolo dello spettacolo che sabato alle 21,15 andrà in scena a La Baracca, di e con Maila Ermini. E’ un racconto nato dalle testimonianze di donne intervistate negli anni che rappresenta la vita interiore di ciascuna. Ogni personaggio racconta la propria esperienza mettendo in luce anche l’esistenza non conosciuta e il non detto, in un vortice ora drammatico ora comico, com’è la vita. Uno spettacolo che Ermini porta in giro in tutta Italia da vent’anni, ora con nuove testimonianze. Uno spettacolo sulle donne, che non vuol morire. Per prenotare: teatrolabar[email protected] o 348 7046645; prezzo speciale biglietto 10 euro.

La programmazione del teatro di via Frosini a Casale continuerà sabato 16 dicembre sempre alle 21,15 con L’infanzia negata dei celestini: "Sarà uno spettacolo un po’ diverso da quello che presento ogni anno – spiega Ermini –: aggiungerò dettagli e curiosità sulla ricerca dei nuovi documenti pubblicati, che hanno portato alla III edizione del libro e sull’incontro con persone protagoniste della triste vicenda dei celestini finora sconosciute. E, oltre a raccontarne come ogni volta le fasi salienti, presenterò anche brevemente una memoria dello spettacolo, perché esso stesso ha costituito uno scandalo". La terza edizione del libro contiene la trascrizione delle dichiarazioni di alcuni piccoli celestini che portarono al processo, e l’intervista al maestro Manetti che presentò la famosa denuncia. E’ già disponibile e si può acquistare direttamente alla Baracca (in occasione dello spettacolo: libro più spettacolo 30 euro).

Anche quest’anno San Silvestro alla Baracca. Il 31 dicembre alle 22 andrà in scena L’amore Pippo, un diario d’amore a due da un quaderno ritrovato durante l’alluvione di Prato. "L’alluvione, che ci ha colpito duramente, ha operato anche un piccolo miracolo – racconta Ermini – facendo apparire dal passato un documento di alcuni anni fa, ormai confuso nella melma di questi giorni fra i mucchi di immondizia accatastata, e che casualmente abbiamo recuperato. Abbiamo scoperto una storia d’amore, a tratti comica e strampalata, di alcuni anni fa, che non possiamo non condividere per stupire e divertire i nostri spettatori". Al termine spumante e dolce per festeggiare il 2024. Biglietto: 15 euro, 25 per due e 30 per tre persone (per gli sconti si deve prenotare in anticipo).