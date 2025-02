In onore di Becheri e Pampaloni

Hanno lasciato entrambi un’impronta tangibile nella crescita del movimento calcistico pratese, soprattutto a livello giovanile. E dopo aver dedicato loro due manifestazioni sportive, il CSL Prato Social Club intitolerà i due nuovi campi sportivi a Rodolfo Becheri e Ferdinando Pampaloni. E’ l’omaggio che la società presieduta da Robertò Macrì renderà ai due "storici" dirigenti scomparsi qualche anno fa, con la posa delle targhe che avverrà nell’ambito di una cerimonia programmata per le 11 di sabato prossimo alla presenza del sindaco Ilaria Bugetti. Becheri, scomparso nel 2019, ha "scoperto" da giovanissimi i tre migliori calciatori pratesi di sempre: da talent scout, ha notato e fatto crescere Paolo Rossi, Christian Vieri ed Alessandro Diamanti (suo nipote). Pampaloni, originario di Montelupo ma trasferitosi in giovane età a Prato per lavoro, se n’è andato nel 2021 dopo mezzo secolo da dirigente. Entrambi hanno formato generazioni di sportivi ed entrambi saranno così ricordati.