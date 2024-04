In manette per spaccio e già liberi

Avevano organizzato una serata di "degustazione" di vari tipi di droga, in un B&B di Montelupo, quando due dei ’promoter’ della serata - un fiorentino di 22 anni e un 45enne di Montale - sono stati arrestati, a seguito della complessa operazione per spaccio nel triangolo Firenze-Prato-Pistoia effettuata dalla squadra mobile di Prato. Per i due, il pm Lorenzo Gestri, ha chiesto l’a custodia cautelare in carcere per la rilevante quantità di droga rinvenuta. All’esito dell’udienza per direttissima, il giudice ha disposto la liberazione dei due indagati applicando misure quali l’obbligo di dimora per il 45enne, e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 22enne incensurato fiorentino. Ulteriori accertamenti saranno e eseguiti sui telefoni e sul denaro sequestrato, oltre 16mila euro.