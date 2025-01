In Lazzerini torna il gruppo di lettura per gli adolescenti

In Lazzerini torna l’appuntamento con il gruppo di lettura pensato per gli adolescenti: per chi ha dagli 11 ai 14 anni e ama leggere è un viaggio tra le parole e la fantasia da condividere con i coetanei. Gli incontri si svolgono ogni secondo venerdì del mese alle 17 fino a maggio. Il tema di questo venerdì è La porta magica e il libro di cui si parlerà è Il custode delle tempeste di Catherine Doyle (edizioni Mondadori). La partecipazione al gruppo di lettura è libera e gratuita.

Sempre per i più piccoli la Lazzerini organizza il ciclo A CAAccia di storie, letture animate di libri illustrati in CAA seguite da un laboratorio creativo. Gli incontri sono adatti a tutti i bambini dai 3 ai 7 anni: i libri in CAA, che utilizzano i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, sono stati creati per facilitare la lettura, ma sono interessanti davvero per tutti. Il prossimo appuntamento è sabato 11 gennaio alle 10 negli spazi della biblioteca Centro Lodi. È necessaria la presenza di un adulto. La rassegna è organizzata dalla Lazzerini insieme a Biblioteca Centro Lodi, Biblioteca di Casale Antonio Bruni e Fondazione Ami.