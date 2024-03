In Lazzerini Marc Ribot. Storie di un chitarrista

Oggi pomeriggio alle 17 in Lazzerini da ricordare l’appuntamento speciale del ciclo di Incontri con l’autore organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. L’ospite sarà la volta di Marc Ribot, il musicista americano che alle 21 sarà sil palco di MetJazz al teatro Fabbricone. Chitarrista raffinato ed eclettico (celebri le sue collaborazioni con Tom Waits, Elvis Costello e John Zorn), Marc Ribot è anche uno scrittore brillante, capace di spaziare con disinvoltura fra i generi e di mescolarli in modo creativo. Sarà questa l’occasione per presentare il suo libro dal titolo "Nelle mie corde. Storie e sproloqui di un chitarrista noise", pubblicato da Sur: un libro-mondo, o forse un libro-mente, l’autoritratto di un artista che non ha paura di seguire la propria intelligenza ovunque lo porti. La vita raminga del musicista è tutta in queste pagine: storie vere, altre inventate, molte ironiche, qualcuna tragica, altre assurde, tutte raccontate in brevi frammenti con tono impassibilmente distaccato, come un Buster Keaton della chitarra, acuto, fatalista, ribelle, non riconciliato. Dialogherà con l’autore Stefano Zenni, direttore artistico di MetJazz. Ingresso libero.