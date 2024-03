In Lazzerini con l’altra metà del cielo

In Lazzerini oggi alle 16.30 continua poi l’omaggio alle donne con il ciclo di incontri a cura di Rossana Cavaliere (nella foto) dal titolo "La grande bellezza femminile. Excursus nell’universo dei miti di ieri e di oggi". La rassegna propone una selezione di figure dalle straordinarie qualità estetiche, coniugate spesso con una personalità fuori dal comune, in vari ambiti artistici, a confronto con raffigurazioni pittoriche e versioni cinematografiche. Questo sabato 23 marzo l’incontro dal titolo L’altra metà del cielo sarà incentrato sulle figure tratte dalla Bibbia e dalla storia. Sempre oggi, alle 16 in sala ragazzi e bambini, ultimo incontro di Ronzii, fruscii e sbatter d’ali, a cura di Legambiente. I bambini dai 7 anni in poi potranno esplorare il piccolo grande mondo degli insetti. Dopo le letture animate, un tuffo in un laboratorio scientifico e creativo, che li vedrà impegnati a colorare, ritagliare e incollare grazie all’uso di materiali di recupero. Prenotazione obbligatoria, a [email protected] e specificando: data e titolo dell’incontro, nome e cognome dell’accompagnatore, numero telefonico, nome, cognome ed età del bambino. Domani dalle 10 alle 12 torna Domeniche piccine: letture a bassa voce per le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni. Il tema sarà Mamme, papà e famiglie. Tutte le iniziative in biblioteca sono a ingresso libero.