In fumo il mercatino dell’usato. Distrutto "RiciclAnde" a Vaiano

In fumo il mercatino dell’usato a Vaiano. E’ scoppiato in serata, intorno alle 20, un furioso incendio che in breve tempo ha avvolto nelle fiamme la sede di "RiciclAnde" in via Borgonuovo a Vaiano. Si tratta del centro di riuso, un luogo vintage, di aggregazione, di comunità e solidarietà, convenzionato con il Comune e che devolve gli incassi delle vendite di oggetti riciclati per le missioni dell’associazione Mato Grosso (il nome deriva appunto dalle Ande).

L’incendio è scoppiato, per cause ancora in via di accertamento. Immediato è stato l’allarme lanciato ai vigili del fuoco. Molti passanti hanno visto le fiamme che si alzavano all’interno del capannone e che uscivano dalle finestre. Sul posto si sono subito radunati anche i tanti volontari che operano nell’associazione, distrutti dal dolore e increduli per quello che stava accadendo a quel centro a cui erano tanto affezionati. Per fortuna il centro era chiuso quando è divampato l’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme in poco tempo e sono entrati per la bonifica del luogo. Saranno le indagini a chiarire le cause all’origine del rogo. Della struttura e degli oggetti custoditi al suo interno è rimasto ben poco. I danni sono ingenti.

Sul posto ieri si sono recati la sindaca Francesca Vivarelli e alcuni assessori, fra cui l’assessore all’associazionismo Chiara Martini.

"È una perdita enorme per tutta la comunità, una ferita per tutti noi – ha detto la sindaca Vivarelli –. Questa era una esperienza straordinaria, che faceva da modello, uno spazio di solidarietà e di pratica concreta del riuso. Siamo attoniti e addolorati insieme a tutti i volontari che condividevano questa esperienza straordinaria".

L.N.