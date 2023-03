In duomo l’omaggio a Elvira Trentini

Commozione e ricordi anche in Duomo ieri mattina, al funerale di Elvira Trentini, tra le prime imprenditrici di Prato, che assieme a Roberta Betti, inseparabile compagna di vita, ha salvato e fatto rinascere il Politeama. "Loro due che si incontrano di nuovo lassù, ma che spettacolo è, me lo immagino che meraviglia deve essere", ha detto il sindaco Biffoni, caro amico di entrambe. E’ stato invece il parroco della cattedrtale Luciano Pelagatti a ricordare a grandi linee la storia di una donna davvero speciale. Fra i tanti messaggi di cordoglio e di affetto, molto bello quello arrivato ieri dall’attrice Simona Marchini, grande amica di Elvira e Roberta. "Parlare di Elvira è arduo – ha scritto – ma è l’affinità del cuore che mi chiede di dedicarle poche parole come se la salutassi per rivederla. Ci siamo fatte compagnia con Roberta e abbiamo condiviso tante cose belle. E lei sempre presente e discreta, generosa e silenziosamente solida a supporto di un amore condiviso per il teatro. Semplicemente abbraccio con una nostalgia che mi accompagnerà sempre la cara, straordinaria, compagna di amore per la vita che è stata e sarà Elvira".