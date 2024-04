In calo Buzzi, Convitto Cicognini e Livi. Brunelleschi, Marconi e Rodari: stessi numeri

Chi aumenta gli iscritti, chi li diminuisce. Resta invariato per l’anno scolastico 2024/2025 il numero di classi al liceo Brunelleschi, all’istituto Marconi, al liceo Cicognini e Rodari, rispettivamente con 42, 49, 15 e 48.

Cinque classi in meno per il liceo Livi (in totale, 51), complice lo "spezzettamento" che vede la scuola divisa su più sedi che forse tende a scoraggiare le iscrizioni, una in meno al Convitto Cicognini (in totale, 32) e cinque in meno al Buzzi (in totale 79).

In questi mesi la Provincia sta lavorando sul potenziamento delle strutture scolastiche intervenendo per creare spazi idonei alla didattica: occhi puntati sulla fine dei lavori della scuola di legno al fianco dell’istituto Gramsci-Keynes. Il cantiere iniziato nel 2021 e interrotto più volte è in dirittura d’arrivo: siamo alle ultime rifiniture dell’edificio con dieci aule che, se fosse pronto per settembre, potrebbe dare una boccata d’ossigeno ai problemi di sovraffollamento del polo di via Reggiana.

M.L.