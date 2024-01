In arrivo altri 52 alloggi popolari. Epp, nel 2023 lavori per 7,8 milioni

Venticinque nuovi immobili costruiti e 38 ristrutturati. Sono sessantatré in totale le case popolari assegnate da Epp e Comuni nel 2023 agli aventi diritto inseriti nella graduatoria provinciale. Numeri che fanno registrare un deciso incremento rispetto al passato, visto che negli ultimi sei anni mai erano stati ristrutturati così tanti alloggi di risulta.

Questo trend dovrebbe essere confermato anche nel 2024, quando è in programma la consegna dei 32 appartamenti di viale Ferraris e una trentina derivanti da ristrutturazioni. In totale nel 2023 Epp ha portato avanti dodici gare fra manutenzioni, ristrutturazioni, recupero ed efficientamento energetico, per un importo complessivo di lavori di 7,8 milioni di euro. Tra queste c’è anche l’accordo quadro per la manutenzione di tutti gli alloggi popolari per i prossimi quattro anni. Entrando nel dettaglio, la spesa media per il ripristino di un alloggio di risulta è stata di 12.152 euro a casa. Dato comprensivo di iva e spese tecniche. La cifra è molto più bassa della media regionale, segno che negli anni è stata effettuata una manutenzione costante agli immobili.

"Numeri che dimostrano il lavoro in corso da parte di Epp – spiega la presidente De Marzi – e l’attenzione verso le esigenze del territorio".