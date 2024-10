In 150 al flash mob per Leonardo. L’ultima scena del film è una festa

Successo oltre le aspettative per il flash mob del docufilm "Riiitto" dedicato alla incredibile vita di Leonardo Pagli, il giovane montemurlese affetto da un tumore celebrale. Oltre 150 comparse si sono presentate per partecipare alla scena finale del film girata in piazza della Libertà. Presente anche il sindaco Simone Calamai, alla giornata che prima di tutto voleva celebrare la resilienza e la solidarietà. Si è conclusa domenica con un entusiasmante flash mob la fase di riprese del docufilm "Riiitto", dedicato alla straordinaria vita di Leonardo Pagli. L’appuntamento, previsto per accogliere circa 100 partecipanti, ha superato ogni aspettativa, richiamando oltre 150 persone in piazza della Libertà a Montemurlo.

Il regista Francesco Ciccio Toccafondi ha diretto le comparse nella formazione della scritta ’Ritto’, con Leonardo, protagonista della pellicola, che ha occupato il posto simbolico del puntino sulla "i". In un momento carico di emozione, tutti i presenti hanno alzato le mani e gridato all’unisono il titolo del docufilm.

All’evento hanno partecipato amici, parenti e molti cittadini, dimostrando ancora una volta il profondo affetto della comunità di Montemurlo verso Leonardo Pagli. "Montemurlo ha simbolicamente adottato Leonardo - dice il sindaco Calamai - . Ancora oggi, con il suo spirito e umorismo, ci ha insegnato che la vita è una splendida avventura da vivere con coraggio".

Il regista Toccafondi ha dichiarato che con questa scena si conclude la fase di riprese del docufilm, che entrerà ora in post-produzione. "Non escludiamo la possibilità di ricorrere a iniziative di crowdfunding per finanziare l’assemblaggio finale del film, che dovrebbe essere pronto per l’estate del 2025. Un sentito ringraziamento va a tutte le comparse che hanno reso possibile la scena conclusiva".

