Impresa di Carmignano cerca una governante

1 GOVERNANTE

Un’impresa di Carmignano sta cercando una governante con esperienza pluriennale nella mansione e nella coordinazione del personale. Si richiedono buone capacità di organizzazione e pianificazione del lavoro, autonomia, problem solving, buona conoscenza del pc e dei sistemi gestionali di settore (oltre al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale alberghiero). Orario full time, si offre un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida: B (Rif.:PO-247878)