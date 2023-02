"Impossibile fare l’autolettura a causa dei ritardi"

"La bolletta ’salata’ della fornitura di gas per il solo mese di dicembre è arrivata per posta ordinaria e mi è stata recapitata il 9 di febbraio. E stavolta, come il mese precedente, quella di novembre, mi sono trovata con l’impossibilità di procedere con l’autolettura del contatore perché la bolletta è arrivata fuori tempo massimo. Il range di tempo in cui avrei potuto fare la lettura era indicato fra il 27 ed il 31 gennaio, ormai passato da 9 giorni". La segnalazione fra le tante questioni sollevate in questi giorni intorno al caro energia, che si sta abbattendo sulle famiglie, giunge da una cittadina che lamenta di trovarsi "nell’impossibilità di poter fare l’autolettura da comunicare al gestore del servizio. "Sulla bolletta cartacea arrivata in cassetta come sempre Estra scrive che ’se vuoi che i tuoi consumi siano fatturati nella prossima bolletta, comunica la lettura nelle date indicate’. Ma come poterlo fare quando ormai i giorni indicati per fare questa operazione sono passati? Una lettura retrodatata non è ammessa".