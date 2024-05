Impianti sportivi più moderni. La ricetta per intercettare fondi: "Stadio e palazzetto le priorità"

Una riunione tecnica fatta di punti precisi, di requisiti necessari e di metodologia per chiedere e ottenere finanziamenti utili a costruire, ampliare, ristrutturare e adeguare gli impianti sportivi. Questo è stato fatto ieri mattina nella sede provinciale del Coni dove, alla presenza del presidente Massimo Taiti, Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato del centrodestra, ha incontrato un dirigente dell’Istituto per il credito sportivo per individuare forme di finanziamento agevolato destinate all’impiantistica. "Una riunione tecnico operativa – il commento di Gianni Cenni – che ci consente di avere idee molto precise sulla strada da intraprendere per intercettare denari utili ad avviare il percorso di risanamento e di ampliamento dell’offerta impiantistica della città. Gli impianti, inutile dire, sono in forte sofferenza perché non adeguatamente manutenuti nel tempo".

Diversi gli obiettivi che Gianni Cenni intende mettere sul tavolo attraverso il dialogo e il rapporto con l’Istituto per il credito sportivo, a cominciare dalla presentazione della domanda per ricevere il finanziamento necessario all’adeguamento dello stadio Lungobisenzio e, in prospettiva, per la costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport che rappresenta uno dei punti principali del programma elettorale. "Dobbiamo essere operativi da subito dopo le elezioni - interviene Cenni - per sfruttare l’opportunità di ricevere i fondi e mettere subito mano al Lungobisenzio dal momento che la piscina di via Roma può già contare sulla copertura economica che serve alla sua ristrutturazione".

Intanto appuntamento stasera alle 21 al Prato City in via Valentini, Gianni Cenni presenta la sua proposta amministrativa alla città.

Si.Bi.