Immobilizzato col taser E’ agli arresti domiciliari

E’ stata disposta la custodia agli arresti domiciliari per il marocchino, 39 anni, che sabato pomeriggio ha opposto resistenza alla polizia. La ha deciso il giudice Santinelli al termine dell’udienza di convalida del fermo. Lo straniero era particolarmente esagitato tanto che la polizia ha dovuto usare il taser per immobilizzarlo. L’episodio è avvenuto in via del Lazzeretto. L’uomo si era messo alla guida ubriaco e procedeva a zig zag colpendo le auto in sosta. Quando è stato fermato ha inveito contro i poliziotti. "Vi ammazzo, voi e tutti i poliziotti di Prato". "Vi spacco i denti", ha detto agli agenti che intervenuti per bloccarlo. Il marocchino si è rifiutato di sottoporsi all’alcotest ( successivamente è risultato avere un tasso alcolemico di cinque volte superiore al limite di legge). Ha aggredito i poliziotti, li ha offesi e gli ha sputato. Non contento ha anche danneggiato l’auto di servizio della polizia rompendo il vetro di divisione con alcune testate. Era già sottoposto all’obbligo di firma e di dimora ad Agliana.