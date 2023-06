Immagini, aneddoti e canzoni I primi appuntamenti per Cecco E i saluti di Jovanotti e Met

"Andavo sempre a vedere i film di Francesco Nuti e li amo tutti, perché amo lui, e quandosi ama un artista si ama tutto quello che fa, per me è così. Spero che il suo cinema venga riscoperto da una nuova generazione che forse non lo conosce, perché merita. Era forte, era nuovissimo quando venne fuori e le cose nuove, quando sono forti, restano nuove anche col tempo. Ciao Francesco, Grazie. In ’Stregati’ lui era un dj notturno alla radio e io stavo iniziano a fare il dj, quindi quel film mi prese in modo speciale". Così Jovanotti si unisce ai ricordi dei tanti che in queste ore si sono uniti per celebrare il genio di Francesco Nuti. Non ci sono solo grandi artisti, ma anche i teatri, il Politeama e il Metastasio dove il Nuti-studente ha calcato il primo palcoscenico da attore.

"La scomparsa ci lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e nella nostra città, ma il suo spirito vivrà per sempre nella sua Prato che ha saputo raccontare nei suoi film, resterà nelle battute che sono entrate a far parte del nostro linguaggio quotidiano, nelle canzoni che ci ha fatto cantare a squarciagola", scrive il Met. "Francesco Nuti ci ha insegnato che l’ironia è un modo potente per affrontare la vita. Sono tante le volte in cui l’attore e regista è salito sul palco del #Met e lo salutiamo con le foto che lo ritraggono insieme ai ’Giancattivi’ Athina Cenci e Alessandro Benvenuti nello spettacolo ’Business is Business’ in scena al Metastasio dal 10 al 15 febbraio 1981".

Il Politeama domani dedicherà la presentazione del cartellone della prossima stagione teatrale all’artista proiettando immagini che lo ritraggono ai tempi delle Pagliette impegnato insieme a Elvira Trentini e intonando le note di alcune delle canzoni che hanno fatto storia. Sempre domani, alle 21, al Castello dell’Imperatore nell’ambito di Toscana Film Festival, il conduttore Federico Berti ricorderà Francesco Nuti con una serie di immagini storiche e aneddoti legati all’artista.

Infine domani alle 21 le Pagliette, nell’ambito di uno spettacolo comico che sarà realizzato nel giardino del Buzzi, ricorderanno Nuti con una canzone. Lo stesso spattacolo sarà replicato sabato alle 18,15 a Casa Bastone grazie al supporto dell’associazione Acquerino-Cantagallo insieme a Vagamonti. I proventi saranno devoluti in beneficenza.