Imbattuti ma l’attacco ha stentato

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? E’ questa la domanda che ci si fa dopo il pareggio a reti bianche del Prato contro il Lentigione. Al Lungobisenzio, i lanieri avevano l’occasione di confermarsi a punteggio pieno dopo la splendida vittoria ottenuta a Ravenna, ma sul campo i reggiani hanno meritato il pareggio. E anzi, nel primo tempo sono stati proprio gli uomini di mister Stefano Cassani ad andare più vicini a segnare, con la formazione di casa a soffrire soprattutto sui calci piazzati. Nella ripresa poi i biancazzurri sono cresciuti, ma senza riuscire a trovare lo squillo vincente. Fra le notizie positive, oltre all’imbattibilità mantenuta, c’è senza ombra di dubbio la compattezza dimostrata dal pacchetto arretrato. In particolare da Diego Conson e Giorgio Diana, che hanno neutralizzato Babbi e compagni. Entrambi ci hanno messo fisicità, precisione e attenzione, e anche il più giovane Emanuele Matteucci ne ha beneficiato. Bene anche il centrocampo, con una nota di merito per Alessio Rossi. Al debutto da titolare, il 20enne ex San Donato Tavarnelle si è fatto trovare pronto. Le sue sono state giocate di ottima tecnica, tanto è vero che ha perso pochissimi palloni. E quando ne ha avuto la possibilità, Rossi si è spinto anche in avanti, sfiorando l’1-0 con un gran tiro dalla distanza. Unico neo, l’intervento che nella seconda frazione gli sarebbe potuto costare la seconda ammonizione. Arriviamo alle note dolenti, ossia l’attacco. Troppo leggera la coppia formata da Luca Magazzù e Alessandro Romairone, se il Prato vuole essere una squadra che costruisce gioco, senza basarsi esclusivamente sulle ripartenze. L’ingresso in campo di Riccardo Moreo nella ripresa ha senz’altro aiutato in questo senso, ma il numero 9 non è ancora al meglio della condizione fisica. Fondamentale sarà recuperare Riccardo Barbuti. L’esperto centravanti fino a questo momento in campionato non è mai stato convocato. Da valutare pure le condizioni di Edoardo Giusti e Brian Cellai.

Francesco Bocchini